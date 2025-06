Raggirano due anziani facoltosi per impossessarsi dalla loro eredità, arrestata una coppia.

Una vicenda scioccante di inganno e crudeltà smaschera la pericolosa trappola in cui sono caduti due anziani facoltosi. Stefania Guidi e Michele Paradiso, sfruttando la loro vulnerabilità, sono riusciti a impossessarsi dell’eredità dei due, ottenendo procura e accesso ai loro conti. La loro astuzia è stata tradita dal tempestivo intervento delle forze dell’ordine, che hanno arrestato la coppia. Un monito sulla necessità di proteggere i nostri cari da truffatori senza scrupoli.

Approfittando dello stato di infermità di una coppia di anziani, Stefania Guidi e Michele Paradiso, di 96 e 80 anni, sono riusciti a stabilirsi stabilmente in casa loro portandoli, progressivamente, a concedere una procura per operare sui loro conti correnti, a nominarli procuratori per la. 🔗 Leggi su Romatoday.it