Ragazzine aggredite come superare il trauma | Vanno ascoltate e rassicurate

Ragazzine aggredite come superare il trauma

La prima riflessione è che questi episodi sono successi in un periodo della vita in cui vengono scolpiti i pilastri dell’identità e della fiducia. Per le ragazzine aggredite, il percorso di recupero passa innanzitutto dall’ascolto attento e dalla rassicurazione, fondamentali per ricostruire la loro serenità e aiutarle a superare il trauma. È indispensabile garantire loro un sostegno professionale e un ambiente di sicurezza, affinché possano riprendere il controllo della propria vita.

Bologna, 24 giugno 2025 – Due bambine di dodici anni, che rientravano a casa dopo la scuola, aggredite dallo stesso uomo di 33 anni, residente nel Bolognese, che ora è agli arresti domiciliari con il braccialetto elettronico e l'accusa di violenza sessuale. Quali traumi possono lasciare nella psiche di queste bambine episodi così efferati? "La prima riflessione è che questi episodi sono successi in un periodo della vita in cui vengono sperimentate le prime autonomie: si va a scuola da soli, si hanno le chiavi di casa, si sviluppa una dinamica di fiducia in sé stessi e con il resto del mondo – spiega Michela Casoria, psichiatra –.

