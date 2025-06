Ragazzina cade dalla finestra dopo la lite con in casa

Una tragica scena si è consumata a Teano, dove una ragazzina di 14 anni è rimasta gravemente ferita dopo essere caduta da una finestra durante un confronto in casa. La sua vita ora pende da un filo, mentre i soccorsi sono immediatamente intervenuti sul luogo del dramma, situato in vico San Lorenzo. La comunità si stringe nel dolore e nell’incertezza, mentre le indagini cercano di chiarire le cause di questa tragica vicenda, che ha sconvolto tutti.

E' di una ragazzina di 14 anni gravemente ferita il bilancio del dramma che si è consumato in un'abitazione di vico San Lorenzo a Teano. Da quanto ricostruito, la ragazzina sarebbe caduta da una finestra di casa, da un'altezza di circa 5 metri. Immediato l'allarme ai soccorsi. Sul posto sono.

