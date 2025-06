Ragazzina aggredita da un’altra nel Napoletano video virale

Un video virale sta scuotendo il web: una ragazzina nel Napoletano è stata aggredita da un’altra giovane, che ha poi condiviso il video su Instagram. L’episodio, avvenuto a Sant’Antimo, ha suscitato shock e preoccupazione tra genitori e cittadini. La madre della vittima ha già presentato denuncia ai Carabinieri, pronti a fare luce su questa inquietante vicenda. La comunità si interroga su come prevenire fenomeni così gravi tra i più giovani…

Tempo di lettura: 2 minuti E’ virale in rete un video relativo ad un’aggressione subita da una ragazzina da parte di un’altra giovane, la quale avrebbe poi pubblicato il filmato sul suo porfilo Instagram, vantandosene. I fatti sarebbero accaduti nel comune di Sant’Antimo, nel Napoletano. La madre della minorenne ha presentato denuncia ai Carabinieri della tenenza di Sant’Antimo, che stanno indagando sull’episodio. In un comunicato del deputato di Alleanza Verdi Sinistra, Francesco Emilio Borrelli, che pubblica il video su Fb dopo che il fatto gli è stato riferito da alcuni residenti, si legge che l’aggressione è avvenuta in seguito a una discussione degenerata: una ragazza ha prima spintonato una coetanea, poi l’ha presa a ceffoni e infine l’ha trascinata per i capelli a terra. 🔗 Leggi su Anteprima24.it