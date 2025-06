Ragazza ubriaca a piedi sulla E45 | fermata e soccorsa dalla Provinciale

Una scena insolita e preoccupante sulla E45: una ragazza di 28 anni, visibilmente alterata, camminava lungo la superstrada, mettendo a rischio la propria sicurezza. Fortunatamente, gli agenti della Polizia Provinciale di Perugia sono intervenuti tempestivamente, fermandola e soccorrendola. Un episodio che evidenzia l'importanza di intervenire prontamente per tutelare chi si trova in difficoltĂ sulle strade italiane, e che ci ricorda quanto sia fondamentale la prevenzione e il pronto intervento.

Perugia, 24 giugno – E’ stata fermata e soccorsa da una pattuglia della Polizia Provinciale di Perugia questa mattina, una ragazza di 28 anni, in evidente stato di alterazione, che camminava sulla E45. Durante un normale servizio di pattugliamento, intorno alle 8,15, gli agenti si sono accorti della ragazza che procedeva a piedi lungo la superstrada all’altezza della rampa Montone-Pietralunga, in direzione Perugia. Al momento del fermo, la donna ha respinto aiuti e contatti con gli operatori, poi gli agenti sono riusciti con pazienza a convincerla a salire in macchina ed uscire dalla situazione di pericolo in cui si trovava visto l’orario e il traffico elevato. 🔗 Leggi su Lanazione.it