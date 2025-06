Ragazza di 28 anni a piedi lungo la E45 interviene la Polizia Provinciale

Una mattina insolita sulla E45 a Perugia: una ragazza di 28 anni, visibilmente alterata, è stata fermata dalle pattuglie della Polizia Provinciale durante un normale servizio di pattugliamento. Alle prime luci dell’alba, gli agenti si sono trovati davanti a una scena inattesa, che ha suscitato preoccupazione e curiosità. La vicenda si è conclusa con l’intervento delle autorità per garantire la sicurezza di tutti. Ecco cosa è successo...

Perugia, 24 giugno – È stata fermata da una pattuglia della Polizia Provinciale di Perugia, nella mattinata di oggi 24 giugno, una ragazza di 28 anni, in evidente stato di alterazione, che camminava sulla E45. Durante un normale servizio di pattugliamento, alle ore 8,15, gli agenti della Polizia Provinciale si sono accorti della ragazza che procedeva a piedi lungo la E45, all'altezza della rampa Montone-Pietralunga, in direzione Perugia. Al momento del fermo la donna non voleva avere nessun contatto con gli operatori, poi gli agenti sono riusciti con pazienza a convincerla a salire in macchina ed uscire dalla situazione di pericolo in cui si trovava visto l'orario e il traffico elevato. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Ragazza di 28 anni a piedi lungo la E45, interviene la Polizia Provinciale

In questa notizia si parla di: ragazza - polizia - provinciale - anni

Abbadia Lariana, incidente sulla Provinciale 72: tre feriti gravi, c’è una ragazza di 15 anni - Un tragico incidente ha scosso Abbadia Lariana, portando con sé la gravità di tre feriti, tra cui una ragazza di soli 15 anni.

Una ragazza di 23 anni si trova ricoverata in ospedale, a Vienna, dopo essere caduta dal terzo piano di una stanza d’albergo. Gli agenti della polizia sospettano che possa non essersi trattato di un incidente. La giovane, assistente di volo e da poco resident Vai su Facebook

Ragazza di 28 anni a piedi lungo la E45, interviene la Polizia Provinciale; Ragazza a piedi lungo la E45, interviene Polizia provinciale; Cammina sulla E45 in stato alterato, fermata dalla polizia provinciale.

Ragazza di 28 anni a piedi lungo la E45, interviene la Polizia Provinciale - Perugia, 24 giugno – È stata fermata da una pattuglia della Polizia Provinciale di Perugia, nella mattinata di oggi 24 giugno, una ragazza di 28 anni, in evidente stato di alterazione, che camminava s ... Si legge su lanazione.it

Ragazzi On the Road, vivere la legalità e l’emergenza «standoci dentro» - Dal 9 al 15 giugno scorso l’associazione ha coinvolto 80 ragazzi tra i 15 e i 21 anni e oltre 50 tra enti e associazioni in un grande progetto educativo. Da ecodibergamo.it