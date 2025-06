Raducanu si fidanza con Alcaraz? Lei ride | Ci conosciamo da molto tempo

L'aria di passione e complicità circonda Emma Raducanu e Carlos Alcaraz, alimentando rumors di un possibile amore dopo che la tennista britannica ha annunciato di conoscerlo da molto tempo. La loro collaborazione agli US Open, dove giocheranno in doppio, ha acceso le speranze di tifosi e addetti ai lavori, desiderosi di vedere una coppia anche fuori dal campo. Ma cosa c’è di vero? Scopriamolo insieme.

(Adnkronos) – Emma Raducanu e Carlos Alcaraz, fidanzamento in vista? La tennista britannica giocherà il doppio negli US Open insieme allo spagnolo, un annuncio che ha fatto sognare tifosi e appassionati. Qualcuno, oltre che in campo, vorrebbe che i due formassero una coppia anche nella vita, tanto che nei giorni scorsi si sono rincorse voci . 🔗 Leggi su Ildifforme.it