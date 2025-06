Raducanu si fidanza con Alcaraz? Lei ride | Ci conosciamo da molto tempo

Emma Raducanu e Carlos Alcaraz, protagonisti di un’interpretazione da sogno tra tennis e gossip, sembrano sul punto di scrivere una nuova pagina della loro storia anche fuori dal campo. La tennista britannica, sorridendo, ha lasciato qualche indizio, alimentando le speculazioni dei fan. La domanda ora è: il loro legame si trasformerà in qualcosa di più? Solo il tempo potrà svelarlo, ma nel frattempo...

(Adnkronos) – Emma Raducanu e Carlos Alcaraz, fidanzamento in vista? La tennista britannica giocherà il doppio negli US Open insieme allo spagnolo, un annuncio che ha fatto sognare tifosi e appassionati. Qualcuno, oltre che in campo, vorrebbe che i due formassero una coppia anche nella vita, tanto che nei giorni scorsi si sono rincorse voci e indiscrezioni, ovviamente sui social. A rispondere, ma senza smentire, ci ha pensato la stessa Raducanu, vincitrice proprio dello Slam americano nel 2021 e oggi numero 38 del mondo. “Lui mi ha chiesto di giocare insieme nel doppio, io sono rimasta sorpresa e onorata, quindi mi sono confrontata con il mio allenatore e ho detto ovviamente sì”, ha raccontato la britannica, che poi ha commentato le voci di una possibile relazione tra i due “non ero a conoscenza di queste voci, ma sono contenta che su internet si stiano divertendo e che stiamo fornendo un po’ di intrattenimento per tutti”, ha risposto Raducanu ridendo. 🔗 Leggi su Seriea24.it

