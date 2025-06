Radio Deejay cala l’asso | sabato anche Francesca Michielin canterà in piazzale Boscovich

Preparati a vivere un’estate all’insegna della musica e del divertimento! Radio Deejay cala l’asso con “Beach like a Deejay”, un evento imperdibile che dal 27 al 29 giugno trasformerà Piazzale Boscovich in un palcoscenico tra le onde, ospitando grandi artisti come Francesca Michielin. Un’occasione unica per unire le vibrazioni della musica live alle atmosfere spumeggianti delle spiagge italiane. Non mancare a questa straordinaria festa estiva!

Mancava solamente un nome alla folta lista di artisti che, da venerdì 27 a domenica 29 giugno, si esibiranno nell’evento che prende il nome “Beach like a Deejay”, prima tappa del tour estivo di Radio Deejay che porta in alcune delle città di mare più note d’Italia tanta musica, concerti live. 🔗 Leggi su Riminitoday.it © Riminitoday.it - Radio Deejay cala l’asso: sabato anche Francesca Michielin canterà in piazzale Boscovich

