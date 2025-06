Radio Bruno Estate Stasera il concertone Venti artisti sul palco di piazza della Vittoria

Stasera Reggio Emilia si trasforma nella cornice di un evento imperdibile: il concertone di Radio Bruno Estate, con venti artisti sul palco di Piazza della Vittoria, promette di emozionare e coinvolgere migliaia di persone. Tra musica, divertimento e contest, questa serata è l’occasione perfetta per vivere il meglio dell’estate in città . L’ingresso è gratuito fino a esaurimento posti, quindi non perdere l’opportunità di saltare e cantare al ritmo dei tormentoni più amati!

di Giuseppe Marotta Reggio Emilia è nuovamente pronta a saltare con le mani al cielo al ritmo di tormentoni estivi: questa sera in Piazza della Vittoria c’è l’evento " Yoga Radio Bruno Estate ". L’ingresso è gratuito fino a esaurimento posti (lo scorso anno ci furono 10mila persone in piazza): lo show inizierĂ a partire dalle 20 con un’ora di musica tra un contest di band organizzato dallo sponsor "Cantine Riunite" e l’intrattenimento con Laura Miuccia e dj Fede. Dalle 21 la grande serata coi 20 artisti sul palco. Ce ne sarĂ davvero per tutti i gusti. Il grande ospite dell’ultima ora è Francesco Gabbani: fresco di uscita del singolo “Così come mi viene”, il cantante toscano è tra i piĂą apprezzati per brani come “Viceversa”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Radio Bruno Estate. Stasera il concertone. Venti artisti sul palco di piazza della Vittoria

