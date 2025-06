Rachel Zegler è andata in terapia dopo le critiche a Biancaneve

Rachel Zegler, protagonista del controverso remake di Biancaneve targato Disney, ha condiviso il suo percorso di rinascita dopo le critiche feroci. Costretta a ricorrere alla terapia e ai farmaci per l’ansia, ha affrontato un periodo difficile segnato dall’odio mediatico e dagli attacchi personali. Oggi, tornata sul palcoscenico con Evita, racconta come abbia trovato nuova forza, dimostrando che anche dalle sfide più dure può nascere una vera rinascita.

Rachel Zegler, protagonista del discusso remake di Biancaneve targato Disney, ha rivelato di essere ricorsa alla terapia e ai farmaci per l’ansia a causa dell’ impatto devastante delle critiche ricevute. Dopo essere diventata bersaglio di odio mediatico e attacchi personali, l’attrice ha intrapreso un percorso profondo per ritrovare stabilitĂ . Oggi, tornata a teatro con il musical Evita, racconta la sua rinascita professionale e personale, rifiutando la mentalitĂ da vittima e scegliendo ogni giorno “positivitĂ e luce”. L’attrice 24enne ha trovato il coraggio di parlare apertamente del suo percorso terapeutico in un’intervista a i-D Magazine, raccontando di essersi sentita sopraffatta durante le polemiche che hanno accompagnato l’uscita del live action Disney, arrivando al punto di non riuscire piĂą a funzionare nella vita quotidiana. 🔗 Leggi su Screenworld.it © Screenworld.it - Rachel Zegler è andata in terapia dopo le critiche a Biancaneve

