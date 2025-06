Raccolta rifiuti Scelgo Arezzo all’attacco | Cassonetti scomparsi e porta a porta disorganizzato

I cittadini di Arezzo sono sempre più frustrati: i cassonetti scomparsi e il porta a porta disorganizzato stanno creando enormi disagi. Le segnalazioni aumentano, mentre i consiglieri di Scelgo Arezzo, Marco Donati e Valentina Sileno, puntano il dito contro l’amministrazione. La razionalizzazione dei contenitori ha peggiorato la situazione, lasciando molte zone senza punti di raccolta e costringendo i residenti a lunghe camminate. È ora di cambiare rotta e ripristinare un servizio efficiente.

Aumentano le segnalazioni dei cittadini sui disservizi nella raccolta dei rifiuti e i consiglieri comunali di Scelgo Arezzo, Marco Donati e Valentina Sileno, lanciano un nuovo attacco all’amministrazione. “La razionalizzazione dei cassonetti ha ridotto sensibilmente il numero di postazioni – dichiarano –. In alcune zone i contenitori sono stati eliminati del tutto, costringendo i residenti a percorrere anche centinaia di metri per gettare l’immondizia. In altri casi, i cassonetti ricompaiono dopo una rimozione iniziale, creando ulteriore confusione”. Nel mirino anche l’estensione del sistema porta a porta, che secondo Donati e Sileno “sta generando dubbi e disagi, come dimostrano le petizioni già in circolazione per chiederne la revisione”. 🔗 Leggi su Lortica.it © Lortica.it - Raccolta rifiuti, Scelgo Arezzo all’attacco: “Cassonetti scomparsi e porta a porta disorganizzato”

