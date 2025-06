Raccolsero 2 milioni di euro per curare la figlia malata i due genitori accusati di arricchirsi La svolta dopo 4 anni | Perché non fu una truffa

La vicenda di Melissa, bambina di Monopoli affetta da atrofia muscolare spinale di tipo 1, aveva mobilitato il cuore di migliaia di persone, raccogliendo 2 milioni di euro per salvarla. Tuttavia, dopo quattro anni di indagini, si è scoperto che non si trattava di una truffa: i fondi sono stati realmente destinati alle cure di Melissa. La storia di questa famiglia, tra speranze e accuse, ci ricorda quanto la solidarietà possa fare la differenza.

La storia di Melissa, bambina di Monopoli affetta da atrofia muscolare spinale di tipo 1, aveva commosso migliaia di persone. Tanto che nel 2021 avevano aiutato la sua famiglia con donazioni che raggiunsero i 2 milioni di euro. Soldi necessari per permetterle di accedere a uno dei farmaci piĂą costosi al mondo, lo Zolgensma. Il medicinale, somministrato a Dubai quando Melissa aveva solo 16 mesi, rappresentava per lei l’unica speranza. L’accusa sui soldi delle donazioni usati per scopi privati. Dopo quell’ondata di generositĂ e di denaro, i due genitori Rossana Messa e Pasquale NIgri sono stati denunciati. 🔗 Leggi su Open.online

