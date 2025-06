Qui non piaci a nessuno! Guarda negli occhi quando stringi la mano | furiosa lite tra Putintseva e Sakkari- VIDEO

qui non piaci a nessuno. Nessuno. Quando stringi la mano, guarda le persone negli occhi. È questa frase di Maria Sakkari che ha catturato l’attenzione dopo la tensione esplosa nel match contro Yulia Putintseva al Bad Homburg. La vittoria della greca per 2-0 ha portato alla luce un momento cruciale: al momento della stretta di mano, tra le due è scoppiata una furiosa lite che ha lasciato tutti senza parole. Vediamo cosa è successo.

“Qui non piaci a nessuno. Nessuno. Quando stringi la mano, guarda le persone negli occhi”. È la frase pronunciata da Maria Sakkari nei confronti di Yulia Putintseva dopo la sfida di sedicesimi finale al Bad Homburg, in Germania. Una partita vinta da Sakkari per 2-0 (7-5, 7-6), che non ha riservato grandissime emozioni tranne che nel finale. Al momento della stretta di mano infatti è accaduto l’impensabile. Le due si stringono la mano, Sakkari accusa l’avversaria di non averla guardata negli occhi dicendole: “Bella stretta di mano”, con tono ovviamente sarcastico. “Non capisco cosa vuoi che faccia”, la risposta di Putintseva, che inscena anche un inchino. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Qui non piaci a nessuno! Guarda negli occhi quando stringi la mano”: furiosa lite tra Putintseva e Sakkari- VIDEO

In questa notizia si parla di: mano - nessuno - sakkari - piaci

Maria Sakkari esplode contro Putintseva: “Guarda come ti comporti. Qui non piaci a nessuno” - Il match tra Maria Sakkari e Yulia Putintseva si trasforma in un vero e proprio show di tensione e passione.

"Bella stretta di mano", "non piaci a nessuno". Il video della lite sottorete Sakkari-Putintseva Vai su X

“Qui non piaci a nessuno! Guarda negli occhi quando stringi la mano”: furiosa lite tra Putintseva…; Maria Sakkari esplode contro Putintseva: Guarda come ti comporti. Qui non piaci a nessuno; Bella stretta di mano, non piaci a nessuno. Il video della lite sottorete Sakkari-Putintseva.

Sakkari-Putintseva, furiosa lite a fine partita ad Amburgo: “Non piaci a nessuno” - 6 dalla tennista greca numero 86 del mondo, le due giocatrici si sono salutate con la consueta stretta di mano vicino alla rete. Si legge su msn.com

"Bella stretta di mano", "non piaci a nessuno". Il video della lite sottorete Sakkari-Putintseva - Al termine del match tra la greca Maria Sakkari, numero 85 del mondo, e la kazaka Yulia Putintseva, 34esima del ranking, le due tenniste hanno avuto un'accesa discussi ... Lo riporta informazione.it