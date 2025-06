QUI ATALANTA Amrabat nel radar E Oltremanica vogliono Scalvini

L'Atalanta guarda con attenzione al mercato, puntando su un profilo d’esperienza e qualità come Sofyan Amrabat. Questa opzione si affianca alla candidatura di Scalvini, che continua a essere nel mirino dei club oltremanica. Amrabat, mediano marocchino con un passato in Olanda, rappresenta una soluzione affidabile e versatile per il centrocampo nerazzurro, mentre la Dea si prepara a rafforzarsi in vista di sfide cruciali. La strategia di mercato è già in movimento.

Un altrofedelissimo di Ivan Juric nei radar di mercato dell’ Atalanta. Si tratta di Sofyan Amrabat, 29enne mediano marocchino di cittadinanza, ma olandese di formazione, lanciato dal tecnico croato negli anni al Verona, poi transitato alla Fiorentina con 111 presenze e un gol prima di approdare a settembre al Fenerbahce di Mourinho con cui ha collezionato 41 presenze con due gol e quattro assist. La Dea lo monitora, come alternativa per il centrocampo se dovesse partire Ederson, insieme ai profili dei granata Samuele Ricci e Ivan Ilic, altri due pupilli di Juric. Davanti, in attesa della fumata bianca per Kamaldeen Sulemana - per cui si continua a trattare con il Southampton per cercare un accordo intorno ai 18 milioni - viene monitorato il 23enne esterno greco Christos Tzolis, classe 2002, esploso nell’ultima stagione nel Bruges con cui ha eliminato i nerazzurri ai playoff di Champions a febbraio. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - QUI ATALANTA. Amrabat nel radar. E Oltremanica vogliono Scalvini

