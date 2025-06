Queste sneaker sono le vere vincitrici della Milano Fashion Week

Queste sneaker sono le vere protagoniste della Milano Fashion Week, incarnando stile, innovazione e accessibilità. La loro categoria, considerata la più democratica del panorama moda, funge da bussola per orientarsi tra le proposte più trendy del mercato contemporaneo. Provate a digitare “sneaker” su Google e scoprirete un universo di tendenze, ispirazioni e culture che si intrecciano in un solo clic, rendendo queste calzature non solo un must-have, ma un vero e proprio fenomeno globale.

Categoria di merchandising conosciuta come la più democratica in assoluto in termini di accessibilità, quella delle sneaker può essere consultata come una roadmap per orientarsi fra le proposte lanciate di volta in volta sul mercato contemporaneo. Provate ad interrogare il primo motore di ricerca al mondo, Google, per ricostruire uno spaccato di vita digitale quanto mai immediato nell’intento di ricerca: al digitare della stringa “sneaker”, Google è incredibilmente veloce nel suggerire «quali sneaker vanno di moda nel 2025». Noi vogliamo rispondere alla stessa domanda, ma portandoci avanti di un anno: quali sneaker e quali silhouette domineranno il panorama streetwear del 2026? Lo facciamo con il metodo più antico di sempre, quello del trickle-down, e cioè guardando alle passerelle di questo Fashion Month, soffermandoci sulle proposte viste alla Milano Fashion Week. 🔗 Leggi su Gqitalia.it © Gqitalia.it - Queste sneaker sono le vere vincitrici della Milano Fashion Week

In questa notizia si parla di: sneaker - sono - vere - vincitrici

Queste Salomon in collaborazione con MM6 Maison?Margiela sono le sneaker pensate per i vostri look estivi - Quando Salomon e Maison Margiela annunciarono la loro collaborazione nel 2022, il mondo della moda si appassionò subito.

Queste sneaker sono le vere vincitrici della Milano Fashion Week.

Le sneaker di Apple diventano scarpe vere - No, non stiamo parlando delle rarissime scarpe firmate Apple battute all'asta l'anno scorso per ben 50. Come scrive msn.com

Le nuove sneakers Adidas di Prada sono un vero pezzo da collezione, anzi tre - Le sneakers Superstar Prada for Adidas sono in pelle pieno fiore, e per questa seconda collaborazione la scelta dei colori si arricchisce: le nuove Superstar di Adidas sono nere, bianche e nere ... Riporta esquire.com