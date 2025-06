Quelle lance tinte di amaro | Niente cambi a settembre

Le lance tintinnano di amaro in bocca, mentre la speranza si affaccia a settembre. Porta del Foro è ancora lontana dal traguardo, e l’obiettivo Lancia d’Oro sfuma ancora una volta. Tuttavia, tra le difficoltà, emergono segnali di crescita, come l’esordio di Matteo Vitellozzi. Ma il capitano Giusti sa che il vero lavoro deve ancora cominciare, e senza sosta, ci si avvicina alla Giostra con determinazione e passione.

Porta del Foro non è riuscito a centrare nemmeno questa volta l’obiettivo lancia d’oro. Ha fatto comunque fatto vedere alcune cose buone, portando all’esordio Matteo Vitellozzi. Ma al capitano Diego Giusti questo non basta. E come è ovvio, vuole di più. "Da qui alla Giostra di settembre dobbiamo lavorare tanto e a testa bassa. Perché non possiamo permetterci di alzarla. Faticando e sudando sotto il sole, cercando di prendere le cose positive che ci sono state in questa Giostra e cancellando gli aspetti negativi per migliorarci sempre di più". Cosa non ha funzionato in Francesco Rossi agli spareggi? "La seconda carriera è stata identica alla prima. 🔗 Leggi su Lanazione.it