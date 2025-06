Quella volta che i Beatles suonarono al Vigorelli di Milano E quel mondo così diverso 60 anni fa

Sei pronto a rivivere un momento epico nella storia della musica? Il 60° anniversario dei leggendari concerti dei Beatles al Vigorelli di Milano torna a vivere con una mostra fotografica alle Gallerie d’Italia. Un viaggio nel passato tra immagini in bianco e nero che immortalano l’energia di quella sera indimenticabile, quando un mondo così diverso si fermò ad ascoltare i Fab Four. La memoria di quegli istanti ci ricorda come la musica possa unire generazioni e superare il tempo.

MILANO – Il sessantesimo anniversario dei concerti al Vigorelli dei Beatles irrompe questa mattina alle Gallerie d’Italia con la mostra fotografica dedicata all’evento. Un viaggio in bianco e nero fra i ricordi di una generazione che inizia con l’arrivo dei Fab Four, la sera del 23, alla Stazione Centrale, a bordo del Trans Europ Express proveniente da Lione, dirottato dal binario 16 al 3 per depistare la marea montante degli oltre duemila fans in trepidante attesa, e prosegue con il trasferimento in centro su un’ Alfa Romeo 2600 “Spider” tra ali di pubblico festante, poi, il giorno dopo, con la conferenza stampa al sesto piano del Grand Hotel Duomo, con la celebre fotocall sulla terrazza dell’albergo davanti alle guglie della cattedrale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Quella volta che i Beatles suonarono al Vigorelli di Milano. E quel mondo così diverso, 60 anni fa

Il tour italiano dei Beatles 24 -28 giugno 1965 Nel giugno del 1965 i Beatles erano ormai delle stelle internazionali, avevano già conquistato gli Stati Uniti, il mondo intero cantava le loro canzoni ma gli italiani, sino ad allora, li avevano visti solo in televisio

