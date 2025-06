Quattro lavoratori su 10 vogliono cambiare occupazione Crescono le opportunità di carriera

Sei tra quei lavoratori che desiderano cambiare rotta professionale? In un contesto in cui il 66% degli italiani si mostra più soddisfatto del proprio lavoro, cresce anche l’opportunità di nuove carriere. Quattro su dieci pensano di cambiare occupazione, evidenziando un mercato dinamico e ricco di possibilità. Scopri come affrontare questa fase di transizione con successo e valorizzare il tuo talento nel mondo del lavoro.

Roma, 24 giugno 2025 – Il 66% dei lavoratori e delle lavoratrici italiane ha una percezione complessivamente positiva del proprio lavoro, un dato in crescita di 3 punti percentuali rispetto alle rilevazioni precedenti. La soddisfazione lavorativa, tuttavia, e i livelli di stress continuano a incidere sulla capacità delle aziende di trattenere i propri talenti: il 39% delle persone intervistate (+3%) dichiara infatti di voler cambiare lavoro entro i prossimi sei mesi. Sono alcuni dei principali risultati emersi dalla seconda edizione de l Global Talent Barometer di ManpowerGroup, svolto in 19 Paesi su un campione di oltre 13mila persone. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Quattro lavoratori su 10 vogliono cambiare occupazione. Crescono le opportunità di carriera

In questa notizia si parla di: lavoratori - cambiare - quattro - vogliono

Lo sciopero generale che rischia di far saltare metro, bus, tram e treni: cosa vogliono i lavoratori - Lo sciopero generale che minaccia metro, bus, tram e treni è più di una protesta: è la voce dei lavoratori che si oppongono alle politiche belliciste del Governo Meloni.

L'8 e 9 giugno 2025 possiamo cambiare davvero le cose. Con il nostro voto possiamo fermare i licenziamenti illegittimi, possiamo dare più tutele ai lavoratori delle piccole imprese, possiamo ridurre il lavoro precario, possiamo creare più sicurezza sul lavoro e Vai su Facebook

Lavoro in bilico: cresce la fiducia, ma 4 su 10 vogliono cambiare entro sei mesi; Randstad: quattro lavoratori su dieci hanno cambiato o vogliono cambiare; Randstad: quattro lavoratori su dieci hanno cambiato o vogliono cambiare.

Quattro lavoratori su 10 vogliono cambiare occupazione. Crescono le opportunità di carriera - L’indagine di ManpowerGroup su soddisfazione e benessere lavorativi. Secondo quotidiano.net

Randstad: quattro lavoratori su dieci hanno cambiato o vogliono cambiare - l 13% degli italiani ha cambiato impiego negli ultimi 6 mesi e il 23% prevede di farlo nei prossimi sei. Segnala msn.com