Quattordicesima pensionati 2025 | a chi spetta importo e date

Se sei un pensionato, il mese di luglio 2025 rappresenta un momento importante: arriva la quattordicesima, la mensilità extra riconosciuta dall’Inps per premiare la tua continuità e anzianità. Ma a chi spetta davvero? Quali sono i requisiti e le modalità di erogazione? Scopri tutto quello che devi sapere sulla quattordicesima del 2025, per affrontare con serenità questa opportunità di welfare.

Anche per i pensionati quello di luglio 2025 è il mese della quattordicesima, la mensilità aggiuntiva riconosciuta dall’Inps ai sensi della legge 1272007 a chi possieda determinati requisiti. Ecco tutto quello che bisogna sapere sulla quattordicesima 2025 per i pensionati. Quattordicesima pensionati 2025, a chi spetta. I requisiti per accedere alla mensilità aggiuntiva sono stabiliti dalla legge. Eccoli: Possono usufruirne i pensionati titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico dell’Assicurazione Generale Obbligatoria e forme sostitutive gestite da enti pubblici. Escluse: pensione sociale, invalidità civile, casse professionali. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Quattordicesima pensionati 2025: a chi spetta, importo e date

