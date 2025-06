Quattordicesima dipendenti 2025 | in quali CCNL è prevista e quali no?

Scopri tutto sulla quattordicesima dipendenti 2025: quali Contratti Collettivi Nazionali (CCNL) la prevedono e quali no. Questa somma aggiuntiva, oltre alle consuete tredici mensilità , rappresenta un importante beneficio economico per i lavoratori. A seconda del settore e del Contratto, la quattordicesima può assumere nomi diversi come premio ferie o gratifica feriale, offrendo un sostegno concreto in momenti chiave dell’anno. Ma quali aziende e settori la garantiscono?

A beneficio dei lavoratori dipendenti i contratti collettivi nazionali (CCNL) possono prevedere l’erogazione di una o piĂą somme aggiuntive alle dodici mensilitĂ ordinarie da gennaio a dicembre: oltre alla tredicesima mensilitĂ , riconosciuta di norma in occasione delle festivitĂ natalizie, alcuni CCNL prevedono la liquidazione di un ulteriore importo, chiamato anche quattordicesima, premio annuale, premio ferie o gratifica feriale. A seconda delle tempistiche definite da ogni singolo contratto collettivo la quattordicesima è posta in pagamento dal datore di lavoro, in generale, nei mesi estivi di giugno, luglio o agosto. 🔗 Leggi su Leggioggi.it © Leggioggi.it - Quattordicesima dipendenti 2025: in quali CCNL è prevista e quali no?

Ceccato Automobili, premio di risultato per ottanta dipendenti - Ceccato Automobili ha introdotto un premio di risultato per ottanta dipendenti, grazie a nuovi accordi nazionali condivisi con lavoratori e lavoratrici in tutte le sedi del Gruppo.

Ricavi per 1,5 miliardi di euro. Dipendenti premiati

Rinnovo CCNL ANAPA 2025: tutte le novitĂ ; All'Alstom di Savigliano raggiunto l'accordo per il premio di risultato: oltre 2.900 euro a giugno; Premio annuo e di fedeltĂ come quattordicesima degli impiegati CCNL Edilizia Artigianato.

