Quasi 40mila mozziconi avranno una nuova vita Daniele ha dimostrato che un futuro sostenibile è possibile

trasformarli in risorse utili, dando nuova vita a materiali che altrimenti sarebbero diventati rifiuto. Daniele ha dimostrato che un futuro sostenibile è possibile, passo dopo passo, grazie alla passione e all’impegno di chi crede in un mondo più pulito e responsabile. Con il suo esempio, ci invita tutti a riflettere sull'importanza di ogni singola azione nell’ecosistema urbano.

Fino a due mesi fa erano ‘solamente’ 21mila i mozziconi di sigarette. Tuttavia Daniele Benzi, proprio come aveva promesso a RiminiToday, non si è fermato. A oggi, 24 giugno, i mozziconi raccolti dal giovane riminese sono ben 38.930 e sono stati consegnati proprio questa mattina al Gruppo Hera per. 🔗 Leggi su Riminitoday.it © Riminitoday.it - Quasi 40mila mozziconi avranno una nuova vita. "Daniele ha dimostrato che un futuro sostenibile è possibile"

