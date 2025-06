Quanti minuti di esercizio fisico dovresti fare dopo i 40 anni per vivere più a lungo?

Se vuoi vivere più a lungo e in salute, è fondamentale dedicare almeno 30 minuti di esercizio moderato ogni giorno, soprattutto dopo i 40 anni. La scienza dimostra che attività fisica regolare può migliorare la qualità della vita, ridurre il rischio di malattie e favorire un invecchiamento più lento. Ricorda: il movimento è il miglior alleato per raggiungere 80 o 100 anni in piena forma e vitalità.

Se vuoi vivere più a lungo e meglio, allora devi fare la giusta quantità di minuti di esercizio fisico al giorno, soprattutto se hai già superato i 40 anni e vuoi arrivare agli 80 (o ai 100) nelle migliori condizioni possibili. La scienza ha scoperto che esistono alcuni fattori chiave legati alla longevità. Le ore di sonno, l'alimentazione e la vita sociale sono fattori che possono aiutare le persone a invecchiare più lentamente e a proteggere il cervello dal deterioramento cognitivo, ma fare esercizio fisico, tra tutti i fattori che aiutano, è uno dei più importanti. Per questo motivo, l' Organizzazione Mondiale della Sanità raccomanda di fare almeno 150 minuti di esercizio fisico alla settimana e 30 minuti al giorno. 🔗 Leggi su Gqitalia.it © Gqitalia.it - Quanti minuti di esercizio fisico dovresti fare dopo i 40 anni per vivere più a lungo?

