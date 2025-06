Quando si gioca la semifinale dell’Italia agli Europei di basket femminile | data orario avversaria tv

L’Italia del basket femminile sta scrivendo una pagina storica agli Europei 2025, raggiungendo le semifinali per la prima volta in 30 anni! Con quattro vittorie consecutive, tra cui un’emozionante vittoria in overtime contro la Turchia, le Azzurre sono pronte a sfidare il destino. Quando si gioca la semifinale e come seguire l’evento? Scopriamolo insieme e prepariamoci a vivere un’altra grande notte di sport.

La Nazionale italiana di basket femminile realizza un’impresa storica e torna tra le migliori quattro del Vecchio Continente a distanza di 30 anni dall’ultima volta, approdando in semifinale agli Europei 2025. Le Azzurre restano imbattute dunque nella fase finale della manifestazione con quattro vittorie di fila, tra cui l’ultima all’overtime sulla Turchia ai quarti di finale. Zandalasini e compagne attendono in semifinale una tra Belgio e Germania, che si affronteranno domani sempre al Pireo di Atene (sede di tutte le partite della fase a eliminazione diretta). Le semifinali si disputeranno nella giornata di venerdì 27 giugno alle ore 16. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Quando si gioca la semifinale dell’Italia agli Europei di basket femminile: data, orario, avversaria, tv

Italia in semifinale agli Europei di Basket femminili: protagonista la ternana Lorela Cubaj contro la Turchia - L’Italia conquista un'epica semifinale agli Europei di basket femminile, e al centro dell’attenzione c’è la talentuosa Lorela Cubaj di Terni.

