Quando partono i lavori per il Ponte sullo Stretto di Messina Salvini fa una nuova previsione

Il sogno di collegare Sicilia e Calabria potrebbe presto diventare realtà, secondo le ultime parole di Matteo Salvini. Il ministro delle Infrastrutture prevede un via libera al progetto definitivo del Ponte sullo Stretto di Messina entro luglio, con l'apertura dei primi "pre-cantieri" già in estate. Una promessa che riaccende le speranze di un grande progresso infrastrutturale per il Sud Italia. Ma sarà davvero la volta buona? Continua a leggere.

Il via libera al progetto definitivo del Ponte sullo Stretto di Messina arriverà "entro il mese di luglio", forse già entro il 12 luglio. È la previsione di Matteo Salvini, ministro delle Infrastrutture, che negli ultimi anni ha fatto stime sempre smentite sull'inizio effettivo dei lavori per l'opera. Ora afferma che in estate ci potranno essere i "pre-cantieri". 🔗 Leggi su Fanpage.it

