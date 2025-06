Quando Olympo la nuova serie più vista di Netflix giunge al finale tutti si pongono la stessa domanda

Quando Olympus, la nuova serie di Netflix, giunge al suo attesissimo finale, il web è in fermento. Non solo perché si conferma tra i titoli più popolari della piattaforma, ma soprattutto per l’ultimo episodio, che lascia spazio a infinite teorie e speranze di una seconda stagione. Amaia, tra sport, eros e misteri, si trova al centro di un viaggio che potrebbe cambiare tutto. E ora, tutti si chiedono: cosa ci riserva il futuro di Olympus?

Tutti parlano della fine di Olympo, la nuova serie sport, eros e misteri di Netflix,non tanto perché è la serie più popolare della piattaformao, ma perché il suo ottavo episodio induce a farsi molte domande lasciando una porta aperta su una seconda stagione. Nel corso delle puntate, Amaia cerca di scoprire l'origine dell'aumento sproporzionato delle performance di alcuni atleti del CAR, tra cui la sua migliore amica e compagna nella squadra squadra di nuoto sincronizzato, Nuria. Nonostante la protagonista riesca a infiltrarsi nelle strutture dell'Olympo, l'azienda che sponsorizza solo alcuni degli alunni di questo campo per futuri campioni, non trova alcuna prova dell'uso di sostanze dopanti, né becca qualcuno dei giovani colleghi intento a iniettarsi qualcosa. 🔗 Leggi su Gqitalia.it © Gqitalia.it - Quando Olympo, la nuova serie più vista di Netflix, giunge al finale, tutti si pongono la stessa domanda

In questa notizia si parla di: serie - olympo - netflix - tutti

Olympo, la spiegazione del caotico finale della serie Netflix - Il finale di Olympo lascia gli spettatori senza fiato, tra colpi di scena e rivelazioni sorprendenti.

qualcuno ha visto la nuova serie netflix olympo ditemi come è Vai su X

Olympo è la serie più vista in Italia: Questo teen drama spagnolo è come una sorta di Élite declinato nello sport. Una produzione Netflix destinata a far discutere Vai su Facebook

Olympo, su Netflix c'è un nuovo teen drama spagnolo sul mondo dello sport; Olympo Netflix recensione: serie deludente tra sport e sesso; Olympo, cosa sapere sul teen drama spagnolo in streaming su Netflix.

Olympo: guida al cast e ai personaggi della serie Netflix - Disponibile dal 20 giugno, la nuova serie Olympo è ambientata in un centro sportivo: ecco la guida al cast e ai personaggi! Scrive cinematographe.it

Olympo , su Netflix la scandalosa serie spagnola mostra quanto marcio possa nascondersi dietro le medaglie d'oro sportive - Dal 20 giugno la serie Olympo è su Netflix per mostrarci cosa succede quando nel mondo sportivo la vittoria diventa un obbligo e non una scelta ... Riporta vogue.it