Quando la cucina riscopre i sapori di un tempo | a Sondalo la Sagra del Cornàt

Quando la cucina riscopre i sapori di un tempo, nasce un’esperienza autentica e coinvolgente. A Sondalo, la decima edizione della Sagra del Cornàt promette di deliziare i sensi, rivivendo antiche tradizioni culinarie in un’atmosfera festosa e accogliente. Organizzata dall’Associazione Giovani Gli Sgangherati di Frontale, questa manifestazione è un’occasione imperdibile per gustare i sapori genuini del passato e riscoprire il valore della convivialità. Un evento che unisce gusto, cultura e divertimento in un’unica grande festa.

Dopo il grande successo delle edizioni passate, sabato 5 luglio, presso la tensostruttura e l’area verde del Centro Polifunzionale di Sondalo, si rinnova l’appuntamento con la decima edizione della Sagra del Cornàt, organizzata dall’Associazione Giovani Gli Sgangherati di Frontale. Un evento che. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it © Sondriotoday.it - Quando la cucina riscopre i sapori di un tempo: a Sondalo la Sagra del Cornàt

In questa notizia si parla di: sondalo - sagra - cornàt - cucina

Cucina della tradizione: a Parre torna la “Sagra degli Gnòch in còla” - A Parre torna la tradizione con la “Sagra degli gnòch in còla”. Sabato 24 maggio, la Pro Loco e il Gruppo Folclorico Lampiusa celebrano i sapori autentici della cucina locale, dando il via alla stagione estiva.