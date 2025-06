Quali italiani possono vincere agli Europei a squadre? Battocletti Furlani Iapichino e Fabbri le punte

Gli Europei a squadre di Madrid promettono spettacolo e grandi emozioni: tra i protagonisti italiani, Nadia Battocletti si candida a conquistare il podio nei 5.000 metri, mentre nelle discipline tecniche, come il salto in lungo, gli azzurri puntano sull’esperienza e la determinazione di atleti di punta. Chi, tra battocletti, furlani, iapichino e fabbri, potrà brillare e portare l’Italia sul tetto d’Europa? La risposta si scriverà nelle gare, ma l’attesa è già alle stelle.

L'Italia si presenterĂ con grandi ambizioni agli Europei a squadre, in programma a Madrid dal 26 al 29 giugno, ma quali sono gli azzurri che potranno vincere le proprie gare? Nadia Battocletti è la stella indiscussa dei 5.000 metri: l'argento olimpico dei 10.000, nonchĂ© Campionessa d'Europa su entrambe le distanze, dovrĂ tenere a bada la spagnola Marta Garcia e la britannica Calli Hauger-Thackery. Nel salto in lungo gli azzurri sono attesi da sfide impegnative: Mattia Furlani e Larissa Iapichino possono imporsi, ma il laziale dovrĂ fare i conti con il greco Miltiadis Tentoglou e lo svizzero Simon Ehammer, mentre la toscana incrocerĂ la tedesca Malaika Mihambo, la spagnola Diame, la portoghese De Sousa, la britannica Sawyers e la svizzera Kaelin.

Accogliendo le 16 squadre partecipanti agli Europei femminili di calcio, Karin Keller-Sutter voleva alludere alle grandi possibilità di consolazione che si possono trovare in Svizzera: cioccolato ma anche laghi e montagne - Il più raffinato esempio di calda ospitalità svizzera, tra un sorriso e l’altro, Karin Keller-Sutter ha dato il benvenuto alle squadre europee con un tocco di umorismo, invitandole a scoprire le meraviglie della Svizzera anche in caso di sconfitta.

Vincere 13 medaglie agli Europei di scherma non è da tutti. Ci riesce solo una Nazionale che è unita e affiatata anche giù dalla pedana… Una squadra come l'#ItaliaTeam Lo show dei nostri azzurri a Genova merita assolutamente la cover della settima

Pronostico Italia Turchia/ Eranio: "Possiamo vincere gli Europei!" (esclusiva) - Ma cominciamo a pensare agli Europei, dove abbiamo ottime chances di vincere.

Quote vincente Europei Under 21, le scommesse sull'Italia e le favorite - Alla vigilia dell`inizio della competizione, i bookmakers hanno pubblicato le quote vincente Europei Under 21.