Qualche alternativa alla spiaggia? Cinque idee anti-afa in Toscana per tutte le età

Se il caldo estivo ti fa desiderare un’alternativa alla spiaggia, la Toscana ti propone cinque idee irresistibili per sfuggire all’afa. Paesaggi incontaminati, aria fresca e relax sono a portata di mano: dai parchi naturali alle affascinanti escursioni tra colline e boschi. Siete pronti a scoprire come godervi l’estate in modo diverso? Ecco le alternative perfette per tutte le preferenze e tutte le età.

Firenze, 24 giugno 2025 – Un’alternativa alla classica vacanza in spiaggia, perché in estate sono sempre di più le persone alla ricerca di quiete, paesaggi incontaminati e di refrigerio. Quest’ultima è la parola magica, visti i tempi che corrono e questo giugno che s’ha tanto di agosto in anticipo. Estati sempre più torride costringono a cambiare target di vacanze o scampagnate. La Toscana e i suoi parchi naturali, allora, offrono trekking tra crinali appenninici, pinete costiere, boschi secolari e isole selvagge. Ad arricchire l’esperienza nei mesi estivi, ci sono poi eventi come escursioni guidate, festival e passeggiate al tramonto adatte a tutte le età. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Qualche alternativa alla spiaggia? Cinque idee anti-afa in Toscana per tutte le età

In questa notizia si parla di: alternativa - spiaggia - qualche - cinque

Un solco sulla lizza, poi il blackout. Prima notte di prove tra imprevisti e qualche cinque - Un solco sulla lizza, poi il blackout nella prima notte di prove tra imprevisti e qualche errore di troppo.

L'affluenza alle 19 sui cinque referendum si attesta tra il 15,81 del primo quesito sul lavoro al 15,65% per il quinto quesito, riguardante la cittadinanza. E' quanto emerge dai dati diffusi dal Viminale quando sono giunti i dati di 55.743 sezioni su 61.591. [#IlMess Vai su Facebook

Qualche alternativa alla spiaggia? Cinque idee anti-afa in Toscana per tutte le età; Turismo: cinque fughe alternative in Europa dell'Est da visitare nel 2025; Viaggi Estate 2025: offerte e idee per vacanze low cost e mete economiche.

Qualche alternativa alla spiaggia? Cinque idee anti-afa in Toscana per tutte le età - Firenze, 24 giugno 2025 – Un’alternativa alla classica vacanza in spiaggia, perché in estate sono sempre di più le persone alla ricerca di quiete, paesaggi incontaminati e di refrigerio. Segnala lanazione.it

Cinque spiagge per godersi il mare d'autunno - Bologna, 20 settembre 2023 – Gli ultimi scampoli di sereno e l’aria insolitamente tiepida invogliano a trascorrere ancora qualche ora in spiaggia ... Da ilrestodelcarlino.it