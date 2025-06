Qual è la regione col mare più pulito d’Italia? La classifica 2025

Scopri quale regione italiana si distingue nel 2025 per avere il mare più pulito d’Italia, secondo l’ultimo rapporto di monitoraggio Snpa 2024. I dati confermano che i mari italiani sono in buona salute, offrendo spiagge sicure e cristalline a cittadini e turisti. Un risultato che rende orgogliosi il nostro Paese e invita a continuare negli sforzi di tutela ambientale. Ma quale regione si aggiudica il primo posto? La risposta ti sorprenderà.

Monitoraggio Snpa 2024: mari italiani in buona salute. Anche quest'anno, il Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente (Snpa) – che comprende Ispra e le Agenzie regionali e provinciali per la protezione ambientale (ArpaAppa) – ha effettuato un'analisi accurata delle acque di balneazione lungo le coste italiane. Il risultato è rassicurante: la qualità complessiva del mare italiano è ottima, con la maggior parte delle aree che raggiungono il massimo livello previsto dalla classificazione europea. Per il quinto anno consecutivo, il primato delle acque più pulite d'Italia va alla Puglia, confermando il suo ruolo di eccellenza nel panorama balneare nazionale.