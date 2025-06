Qatar spazio aereo chiuso | cosa sapere su voli cancellati e rimborsi

Il 23 giugno, il Qatar ha chiuso temporaneamente il proprio spazio aereo, provocando la cancellazione di circa 90 voli, molti dei quali verso l’Europa. Questa decisione, inserita nel contesto delle tensioni geopolitiche in Medio Oriente, ha creato disagi e incertezze tra i passeggeri. Se hai voli in programma con destinazione o partenza dal Qatar, è importante conoscere i tuoi diritti sui rimborsi e le procedure da seguire per affrontare questa situazione imprevedibile.

Nella giornata di lunedì 23 giugno, il Qatar ha disposto la chiusura temporanea del proprio spazio aereo, una decisione che ha avuto conseguenze immediate sul traffico aereo internazionale e che si inserisce nel quadro delle crescenti tensioni geopolitiche in Medio Oriente. A terra 90 voli da e per il Qatar. Secondo quanto riportato da ItaliaRimborso, la misura ha comportato la cancellazione di circa 90 voli, molti dei quali diretti in Europa e, in particolare, verso l’Italia. Diversi collegamenti da e per gli aeroporti di Roma Fiumicino, Milano Malpensa e Venezia sono stati interessati. Tra i voli coinvolti figurano il QR128 e il QR126, decollati rispettivamente da Milano e Venezia e successivamente dirottati su Istanbul. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Qatar, spazio aereo chiuso: cosa sapere su voli cancellati e rimborsi

