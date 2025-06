Qatar | Sorpresi da attacchi iraniani nel Paese contro base Usa

Il Qatar si trova nuovamente nel mirino di tensioni internazionali, condannando con fermezza gli attacchi missilistici iraniani contro la base statunitense nel paese. Lo sceicco Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al-Thani ha descritto l'aggressione come "inaccettabile", sottolineando gli sforzi diplomatici del Qatar per mantenere la pace. Una crisi che mette in evidenza le delicate dinamiche di una regione in continua evoluzione e rischia di avere ripercussioni globali.

Roma, 24 giu. (askanews) - Il primo ministro del Qatar, lo sceicco Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al-Thani, ha definito "inaccettabili" gli attacchi missilistici dell'Iran nel paese contro la base statunitense nel territorio qatariota. "L'attacco allo Stato del Qatar è stato un atto inaccettabile, soprattutto perché lo Stato del Qatar ha compiuto grandi sforzi diplomatici per far sì che la situazione si calmasse, ma purtroppo siamo rimasti sorpresi da un attacco del genere", ha detto al-Thani ai giornalisti.

