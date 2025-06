Putin fa litigare Al Bano e Romina Lei lo accusa per il concerto in Russia replica al veleno | Parla perché non è stata invitata

Una controversia infuocata scuote il mondo dello spettacolo: Al Bano e Romina Power si affrontano tra accuse e risposte velenose, con la cantante che si lamenta di non essere stata invitata al concerto in Russia. La tensione sale, svelando distanze e incomprensioni di lunga data. Ma cosa ha scatenato questa accesa discussione? Scopriamo insieme i retroscena di questa drammatica vicenda che ha catturato l'attenzione di tutti.

”Il post pubblicato su Instragram da Romina è una coltellata mediatica. Dalla madre dei miei quattro figli non me la sarei mai aspettata. Sono rimasto veramente stupito da quello che ha scritto, lei si dissocia da cosa? C hi l’ha invitata a San Pietroburgo a cantare ‘Felicità’? A me non risulta che lei sia stata invitata ad esibirsi”. Botta e risposta tra Al Bano Carrisi e l’ex moglie Romina Power. L’ex moglie del cantante di Cellino San Marco, su un post pubblicato sul suo profilo Instragram, ha preso le distanze dalla scelta di Al Bano di cantare ‘Felicità’, con Iva Zanicchi, d urante la sua esibizione dello scorso 20 giugno nella famosa Piazza del Palazzo al centro di San Pietroburgo. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Putin fa litigare Al Bano e Romina. Lei lo accusa per il concerto in Russia, replica al veleno: “Parla perché non è stata invitata”

