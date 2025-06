Putin alleato dell’Iran solo a parole | così evita lo scontro con gli Usa

In un panorama geopolitico in rapido mutamento, Vladimir Putin dichiara il suo sostegno all'Iran a parole, evitando però di compromettersi troppo. La sua priorità sembra rimanere l'Ucraina, lasciando intendere che le alleanze dichiarate sono più una strategia di facciata che un reale impegno. La scena internazionale osserva attenta: sarà questa una mossa di prudenza o il preludio a nuovi scontri con gli Stati Uniti?

Roma, 24 giugno 2025 – Il presidente russo, Vladimir Putin, si schiera dalla parte dell’ Iran, ma a ‘costo zero’. Per il momento la promessa di aiuto si limita alle parole e il numero uno del Cremlino sembra di gran lunga più interessato a bombardare l’Ucraina che ad andare in soccorso del Paese che gli ha fornito migliaia di droni dall’inizio del conflitto. E se il ministro degli esteri iraniano, Abbas Aragchi, che ieri si trovava a Mosca, ha definito il colloquio con lo zar “eccellente”, la situazione in Medio Oriente alla Russia provoca più di un problema. Anche nell’ottica di non compromettere il dialogo con gli Usa, ripreso con l’avvio della seconda presidenza di Donald Trump. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Putin alleato dell’Iran solo a parole: così evita lo scontro con gli Usa

