Pullman turistici protesta delle guite | Errore spostare alle Cascine da Palazzo Vecchio zero dialogo

Le guide turistiche di Firenze esprimono forte disappunto per la decisione di spostare le aree di sosta dei pullman dalle Cascine a piazza Vittorio Veneto, sottolineando come questa scelta abbia eliminato un'opportunità di dialogo e confronto con le parti interessate. La mancanza di confronto rischia di compromettere l'armonia tra turismo e vivibilità cittadina, aprendo una questione cruciale sul futuro della gestione delle visite nella città. È essenziale avviare un dialogo aperto per trovare soluzioni condivise.

Le guide turistiche sono critiche con la decisione di Palazzo Vecchio di spostare l'area di sosta dei pullman turistici dal lungarno Pecori Giraldi alle Cascine, per la precisione in piazza Vittorio Veneto. "È stata persa un'occasione per aprire un confronto finalizzato a individuare le. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it © Firenzetoday.it - Pullman turistici, protesta delle guite: "Errore spostare alle Cascine, da Palazzo Vecchio zero dialogo"

In questa notizia si parla di: pullman - turistici - spostare - cascine

Pullman turistici, dal 1° luglio in servizio la nuova fermata in piazza Vittorio Veneto alle Cascine - Dal 1176 luglio, Firenze si arricchisce di una nuova fermata turistica in piazza Vittorio Veneto alle Cascine, chiamata "Cascine".

Pullman turistici, protesta delle guite: Errore spostare alle Cascine, da Palazzo Vecchio zero dialogo; Bus turistici, la decisione di spostare l’area di sosta non piace alle guide turistiche; Bus turistici via da Santa Croce: commercianti in Commissione.

Pullman turistici, dal 1° luglio in servizio la nuova fermata in piazza Vittorio Veneto alle Cascine - Si chiamerà “Cascine” la nuova area in piazza Vittorio Veneto (lato parco delle Cascine) dove i pullman turistici potranno fermarsi solo per far scendere e successivamente far risalire le comitive. Scrive firenzetoday.it

Rivoluzione bus turistici. Arriva la fermata ’Cascine’. Con bagni e 22 posteggi - I pullman carichi di croceristi non potranno più sostare in Pecori Giraldi. Come scrive msn.com