Puff Daddy ai festini usava olio per bimbi per far sesso e massaggi intimi lingerie e lubrificanti | le ultime prove che sono state mostrate alla giuria

In un vortice di accuse sconvolgenti, il processo a Puff Daddy svela dettagli inquietanti sui festini clandestini che hanno scosso l'attenzione pubblica. Le ultime prove presentate alla giuria dipingono un quadro oscuro di comportamenti devianti e ambienti degradanti, con testimonianze e immagini che mettono in discussione ogni supposizione. La verità sta emergendo con forza, e il verdetto finale promette di essere un punto di svolta in questa intricata vicenda.

In aula di tribunale, durante il processo a Puff Daddy accusato di traffico umano e di violenza che si avvia a conclusione, sono state mostrate alla giuria le ultime foto che provano cosa ruotava attorno ai Freak-Off, i festini a base di droga e prostituzione. Con Puff Daddy presente doveva essere sempre a disposizione sua e degli ospiti lingerie di vario tipo, olio per bambini per massaggi intimi e sesso e il lubrificante Astroglide. La collezione di lingerie includeva diversi capi di abbigliamento e diverse paia di tacchi alti. Sono stati fotografati anche accessori come fruste e calze a rete. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Puff Daddy ai festini usava olio per bimbi per far sesso e massaggi intimi, lingerie e lubrificanti”: le ultime prove che sono state mostrate alla giuria

In questa notizia si parla di: puff - daddy - lingerie - festini

Sextape, fotografie, immagini dei festini a base di droghe: la giuria del processo di Puff Daddy visiona le prove. La difesa pronta al controinterrogatorio - Il processo che coinvolge Puff Daddy si appresta a svelare dettagli sconvolgenti, con la giuria che ha esaminato prove video di festini all'insegna di droga e sesso.

Processo Puff Daddy, letti in aula i messaggi di un'ex fidanzata - Nel processo per traffico sessuale a carico del rapper e produttore musicale, una donna sotto lo pseudonimo di “Jane”, che ha avuto una relazione con lui dal 2021 al 2024, ha testimoniato contro l’imp ... Come scrive tg24.sky.it

Puff Daddy arrestato: cosa succedeva ai suoi “White Party” e cosa c’entrano Jennifer Lopez e Justin Bieber - Si tratta di festini organizzati da Puff Daddy che tra il 1998 e il 2009 hanno visto la partecipazione di centinaia di nomi della musica – il nome deriva dal dresscode richiesto, in total white. Segnala deejay.it