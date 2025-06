PSVITA Lost on Island v1.00a | Nuove Funzionalità e Migliorie

Sei pronto a mettere alla prova le tue capacità di sopravvivenza? Con l’ultimo aggiornamento v1.0.0a di Lost on Island, il celebre gioco di VitaDev Games, sperimenterai nuove funzionalità e migliorie che renderanno ogni tua scelta ancora più avvincente. Dalla gestione delle risorse alle sfide ambientali, preparati a vivere un’avventura senza precedenti su un’isola deserta. E ora, la sfida definitiva ti aspetta!

Hai mai sognato di sopravvivere su un’isola deserta? Con Lost on Island, il nuovo gioco di sopravvivenza sviluppato da VitaDev Games, potrai metterti alla prova in un ambiente selvaggio, dove ogni decisione conta. Dalla raccolta di risorse alla costruzione di rifugi, dalla caccia alla gestione delle tue statistiche vitali, ogni dettaglio ti aiuterà (o ostacolerà) nella lotta per la sopravvivenza. Con l’aggiornamento v1.0.0a, il gioco introduce numerose migliorie e nuove funzionalità che rendono l’esperienza più fluida e immersiva. Vediamo insieme cosa è cambiato! Changelog (v1.0.0a). Miglioramenti Generali. 🔗 Leggi su Gamesandconsoles.net