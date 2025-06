PS4 PS4HEN VTX 2.16 Release 1.0388 by StretchEcho – Novità e Funzionalità

Scopri l'ultima versione di PS4HEN VTX 1.0388, rilasciata da StretchEcho, pensata per potenziare la tua esperienza su PlayStation 4 con firmware tra 5.05 e 12.02. Questa release porta miglioramenti significativi, tra cui un server FTP più efficiente e funzionale, ottimizzato per trasferimenti più rapidi e affidabili. Preparati a sfruttare al massimo le nuove funzionalità: ecco cosa rende questa versione imperdibile per gli appassionati di modding e homebrew.

StretchEcho ha rilasciato una nuova versione del PS4HEN VTX, arrivato alla release 1.0388, con miglioramenti e funzionalità aggiornate per gli utenti di PlayStation 4 con firmware 5.05 – 12.02. Questa versione introduce diverse ottimizzazioni, tra cui un aggiornamento del server FTP integrato con correzioni per la dimensione dei file e i timestamp, garantendo una migliore gestione dei trasferimenti. Caratteristiche Principali di PS4HEN VTX 1.0388. Homebrew Enabler – Esegui applicazioni homebrew senza limitazioni. Sistema di Plugin – Supporto per il caricamento di plugin personalizzati.

