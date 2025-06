PS3 CFW 4.922 Evilnat con Cobra v8.5 – CEX PEX D-PEX | Nuova Versione Disponibile!

Se sei un appassionato di modding e desideri potenziare la tua PlayStation 3, non puoi perderti l’ultima novità: Evilnat 4.92.2 con Cobra v8.5, disponibile in varianti CEX, PEX e D-PEX. Questo aggiornamento rivoluzionario offre miglioramenti significativi, patch di sicurezza e funzionalità avanzate, assicurando un’esperienza di gioco senza limiti. Scopri come sfruttare al massimo la tua console con questa nuova versione, pensata per soddisfare anche i più esigenti appassionati di custom firmware.

La scena dei firmware custom per PlayStation 3 si arricchisce di una nuova release: Evilnat 4.92.2 con Cobra v8.5, disponibile nelle varianti CEX, PEX e D-PEX. Questo aggiornamento porta con sé numerose migliorie, patch e funzionalità avanzate per gli utenti che desiderano sfruttare al massimo le potenzialità della loro console. Changelog Principale. Modifiche al CFW. Patch per aggiornare il CFW via internet su CEXDEX (in base al vsh.self). Softwareupdateplugin.sprx patchato da OFW 4.84 DEX. Sfondo personalizzato in modalità aggiornamento. Patch ai certificati DEX vsh.self per consentire download. 🔗 Leggi su Gamesandconsoles.net © Gamesandconsoles.net - [PS3] CFW 4.92.2 Evilnat con Cobra v8.5 – (CEX/PEX/D-PEX): Nuova Versione Disponibile!

In questa notizia si parla di: cobra - disponibile - evilnat - versione

DOGVILLE di Lars von Trier torna al cinema in versione restaurata 4K: nuovo trailer disponibile - Dogville di Lars von Trier torna al cinema in versione restaurata in 4K per un evento di tre giorni, il 2, 3 e 4 giugno 2025.

[Scena PS3] Aggiornato il plugin webMAN Mod con supporto per il firmware 4.91; [Scena PS3] Disponibile l'ultima beta del Custom Firmware 4.92.2 Evilnat per PS3: nuove funzionalità, overclock e supporto avanzato Cobra; [Scena PS3] Rilasciato il Custom Firmware 4.92 Evilnat CEX/DEX/PEX/D-PEX con patch Cobra 8.5.

Torna l’AC Cobra: una versione sarà elettrica - Sarà disponibile in una più ampia gamma di colori e ci sarà una versione speciale di lancio. Scrive gazzetta.it

Cobra: la prima versione inedita di 130 minuti gira tra i fan del film - La prima versione di Cobra, pellicola action interpretata da Sylvester Stallone, era molto più lunga di quella uscita in sala. Lo riporta movieplayer.it