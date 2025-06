Provinciale piena di buche La sentinella del ponte | | Occorre intervenire presto

La provinciale che collega il ponte in chiatte a Garlasco si presenta in condizioni critiche, con buche profonde e asfalto sconnesso che mettono a rischio la sicurezza di chi vi transita. Carlo Maiocchi, con il suo ruolo di “sentinella” del ponte, ha prontamente segnalato la situazione alle autorità competenti, chiedendo interventi immediati. È fondamentale agire presto per ridare dignità e sicurezza a questa strada strategica.

Buche e asfalto danneggiato in più punti: è malconcia la strada che dal ponte in chiatte porta a Garlasco. Carlo Maiocchi, "sentinella" del ponte di barche con il comitato Ticino 2000, ha segnalato la situazione al presidente della Provincia Giovanni Palli, ai vertici di piazza Italia e agli amministratori locali. "Vicino alla frazione San Biagio – ha scritto Maiocchi – ci sono tratti in cui la strada provinciale sembra bombardata. È in pessime condizioni con buche, asfalto danneggiato in più punti e in un tratto la riva cede in modo preoccupante verso il fosso". Moltissimi i cicloamatori che si concedono una passeggiata in campagna.

