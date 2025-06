Prova una moto elettrica durante la pausa pranzo e si schianta | muore 23enne a poche ore dal concerto dei Massive Attack

Una giornata di attesa sfumata in un istante di tragedia. Prova una moto elettrica durante la pausa pranzo e, in un tragico incidente, perde la vita un ragazzo di appena 23 anni a Gorizia, a poche ore dal concerto dei Massive Attack. Un dolore che scuote la comunità e lascia tutti sgomenti di fronte a questa drammatica fatalità .

GORIZIA - Dove tutto era pronto per accogliere la musica, si è consumata una tragedia. Un pomeriggio drammatico quello di martedì 24 giugno in via Blaserna, alle porte della Casa Rossa,.

prova - moto - elettrica - durante

