' Protocollo Zeus' rinnovata l’intesa per recuperare gli uomini autori di violenza

Martedì mattina, in un importante passo avanti nella lotta alla violenza, la Questura di Ravenna ha rinnovato il protocollo Zeus, un’intesa fondamentale per il recupero e il reinserimento degli autori di violenza. La firma tra il Questore Lucio Pennella e le direttrici dei distretti sanitari di Ravenna, Lugo e Faenza rappresenta un impegno concreto per promuovere interventi efficaci e mirati. Un passo deciso verso una comunità più sicura e solidale.

È stato sottoscritto martedì mattina in Questura il rinnovo del protocollo denominato “Zeus” tra il Questore Lucio Pennella e le direttrici dei distretti sanitari di Ravenna Roberta Mazzoni, di Lugo Federica Boschi e di Faenza Donatina Cilla per i Centri LDV - Liberiamoci Dalla Violenza - Centro. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it © Ravennatoday.it - 'Protocollo Zeus', rinnovata l’intesa per recuperare gli uomini autori di violenza

In questa notizia si parla di: protocollo - zeus - violenza - rinnovata

Lotta alla violenza sulle donne, protocollo d’intesa tra Farmacie e Ministero Famiglia - Le farmacie italiane uniscono le forze con il ministero della Famiglia per combattere la violenza sulle donne, attraverso un protocollo d’intesa che rilancia il progetto “Mimosa”.

'Protocollo Zeus', rinnovata l’intesa per recuperare gli uomini autori di violenza.

Firmato dal Questore di Ravenna rinnovo del Protocollo ZEUS con AUSL Romagna a contrasto della violenza sulle donne - È stato rinnovato il Protocollo ZEUS tra il Questore di Ravenna Lucio PENNELLA e le Direttrici dei Distretti Sanitari della Provincia di Ravenna, Roberta ... Secondo ravennanotizie.it

Rinnovato il protocollo “Zeus” contro la violenza domestica - Firmato a Ravenna l’accordo tra il Questore Pennella e le Direttrici dei Distretti Sanitari: l’obiettivo è intervenire precocemente sui maltrattanti per prevenire recidive e tutelare le vittime ... Da ravenna24ore.it