Protezione Civile tre comuni sanniti accedono al finanziamento in forma associata

Tre comuni sanniti, Fragneto Monforte, Casalduni e Fragneto l’Abate, ottengono un importante riconoscimento grazie a un finanziamento in forma associata. Questa conquista testimonia l’efficacia della collaborazione tra le comunità e rappresenta un passo decisivo per rafforzare la protezione civile locale. Con entusiasmo, annunciamo che la loro candidatura è stata approvata nella graduatoria provvisoria pubblicata dalla Regione Campania, aprendo nuove prospettive di sicurezza e sviluppo condiviso...

Tempo di lettura: < 1 minuto Le Amministrazioni Comunali di Fragneto Monforte, Casalduni e Fragneto l’Abate comunicano con soddisfazione di essere rientrate, in forma associata, nella graduatoria provvisoria pubblicata con D.D. Regione Campania n. 370 del 19062025 relativa all’Avviso Pubblico per il finanziamento della Pianificazione di Protezione Civile su scala ProvincialeCittà Metropolitana, Intercomunale di Contesto Territoriale, Comunale, a valere su fondi PR FESR Campania 2021 – 2027. L’istanza presentata dal Comune di Fragneto Monforte, quale ente Capofila, è stata valutata positivamente ed inserita nella graduatoria provvisoria, con un contributo previsto pari a € 57. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

