Lo scorso sabato sera a Dovadola, la Festa della Protezione Civile ha acceso l'entusiasmo di oltre 250 persone in occasione del 25° anniversario di fondazione. Organizzata con passione dal riconosciuto Gabriele Zelli, l'evento ha visto la presenza di illustri ospiti e rappresentanti di spicco, riunendo la comunità in un momento di celebrazione e riflessione. Un'occasione speciale che ha rafforzato il legame tra cittadini e protezione civile, dimostrando come l'impegno condiviso possa fare la differenza.

Oltre 250 persone hanno animato lo scorso sabato sera a Dovadola la Festa della Protezione civile, in occasione del 25° di fondazione. Alla manifestazione, organizzata dallo storico Gabriele Zelli, sono intervenuti, fra gli altri: Francesco Tassinari, sindaco di Dovadola, Maurizio Gardini, presidente della Fondazione Cassa dei Risparmi, Tonino Bernabè, presidente di Romagna Acque, Piero Moscardini, già funzionario del Dipartimento della Protezione civile nazionale, Massimiliano Corzani, presidente del Coordinamento provinciale di Protezione civile, Sara Vannoni, responsabile dell’Ufficio Sicurezza Territoriale di Forlì-Cesena dell’Emilia-Romagna, Daniele Valbonesi, consigliere regionale, Rosaria Tassinari, parlamentare. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Protezione civile, 250 in festa a Dovadola

