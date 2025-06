Protesta pacifica davanti al consolato americano a Milano

Una protesta pacifica si è svolta a Milano davanti al consolato americano, un gesto di solidarietà e richiesta di pace nel cuore della città. Circa cento cittadini hanno espresso il loro dissenso, scandendo slogan e mostrando striscioni contro guerre che coinvolgono Gaza e l'Iran, puntando il dito contro le responsabilità degli Stati Uniti e Israele. Un gesto forte che dimostra come la voce della società civile possa fare sentire la propria presenza.

Milano, 24 giu. (askanews) - Un centinaio di persone hanno partecipato lunedì sera a un presidio pacifico davanti al consolato americano di Milano. Sotto lo sguardo attento di decine di agenti di polizia, i manifestanti hanno chiesto lo stop alla guerra a Gaza e in Iran. Hanno scandito slogan ed esposto striscioni contro gli Stati Unite ed Israele, ritenuti responsabili dei conflitti in Medio Oriente. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Protesta pacifica davanti al consolato americano a Milano

"Fuori l'Italia dalla Nato, assassini". È stata organizzata una protesta contro il bombardamento americano in Iran e contro Israele davanti al consolato americano di Milano. Durante l'evento i manifestanti hanno sventolato bandiere palestinesi e iraniane

