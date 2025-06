Proteggiamoci dal caldo | il decalogo del Ministero della Salute con Carlo Conti

Proteggiamoci dal caldo: il decalogo del Ministero della Salute, con Carlo Conti, arriva per guidarci verso estate più sicure. Questa campagna mira a sensibilizzare i cittadini sui rischi delle alte temperature e sulle semplici precauzioni da adottare. Con consigli pratici e un volto noto, vogliamo assicurarci che tutti restino in salute, prevenendo effetti nocivi come colpi di calore e disidratazione. È il momento di agire insieme per una stagione estiva sicura e serena.

È partita la campagna "proteggiamoci dal caldo" del Ministero della Salute. Con testimonial Carlo Conti, vuole fare in modo che i cittadini facciano il più possibile attenzione a mitigare gli effetti delle alte temperature per evitare conseguenze sulla propria salute, in particolar modo per.

Allerta caldo a Roma, l’avviso del Ministero della Salute: “Temperature fino a 30 gradi” - Roma si prepara a vivere un sabato rovente: il Ministero della Salute ha emesso un bollettino giallo per l’allerta caldo, con temperature che toccheranno i 30 gradi.

PROTEGGIAMOCI DAL CALDO! Con l’arrivo dell’estate, è fondamentale prendersi cura della nostra salute. Condividiamo anche quest'anno le dieci semplici regole stilate dal Ministero della Salute. Scopri di più sul sito http://asst-lodi.it/piano-ondate-di Vai su X

la Rai ha chiesto a Carlo Conti di realizzare un breve video di sensibilizzazione sui pericoli rappresentati dalle ondate di caldo che ci stanno investendo quest'estate. Nel post c'è anche il decalogo preparato dai medici del Ministero della salute. Vai su Facebook

