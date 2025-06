Prosegue la tradizione della Festa in piazza a Piccarello | aperitivo cena all' aperto e musica dal vivo

Venerdì 27 giugno, Piccarello si anima con la tradizionale Festa in Piazza, un evento imperdibile dell’estate santolcesina. Aperitivo, cena all’aperto e musica dal vivo di Wolly & Simona renderanno questa serata unica, immersa nel cuore del paese e nella magia delle notti estive. Un’occasione speciale per condividere momenti di allegria e riscoprire la bellezza del nostro territorio. Non mancate, vi aspettiamo per vivere insieme un’indimenticabile serata sotto le stelle!

Venerdì 27 giugno a Piccarello torna la Festa in Piazza, uno degli appuntamenti più attesi dell’estate santolcesina. Appuntamento in piazza Marconi per una cena sotto le stelle nel cuore del paese, per ritrovarsi e vivere insieme la bellezza del territorio. - Musica dal vivo con Wolly & Simona. 🔗 Leggi su Genovatoday.it © Genovatoday.it - Prosegue la tradizione della Festa in piazza a Piccarello: aperitivo, cena all'aperto e musica dal vivo

In questa notizia si parla di: piazza - festa - piccarello - cena

Concerti, danze in abiti tradizionali e cena di piazza: è il momento della "Festa de NiArchi" - Preparatevi a vivere un giorno di autentico entusiasmo e tradizione: la Festa de NiArchi torna ad Ancona, portando musica, danze in abiti tradizionali, deliziosi manicaretti di pesce e momenti di incontro che uniscono la comunità.

martedi 24 giugno, intorno alle ore 14.40 (secondo cronotabella) il Giro del Appennino transiterà in via Poiré per proseguire la sua corsa in direzione Crocetta D'Orero passando per Arvigo, Piccarello, Sant'Olcese chiesa, Tullo e Busalletta. Per tale occ Vai su Facebook

Prosegue la tradizione della Festa in piazza a Piccarello: aperitivo, cena all'aperto e musica dal vivo.

Prosegue la tradizione della Festa in piazza a Piccarello: aperitivo, cena all'aperto e musica dal vivo - Venerdì 27 giugno a Piccarello torna la Festa in Piazza , uno degli appuntamenti più attesi dell’estate santolcesina. Lo riporta genovatoday.it

Cena all’aperto e musica in piazza. La scossa di "Magnitudo Festival" - A Sant’Angelo in Pontano questa sera ritorna il Magnitudo Festival: la scossa dei giovani per rilanciare il paese. Da msn.com