Prosciutto LIDL | Sembra una sottomarca ma in realtà lo produce uno dei salumifici più importanti del pianeta | 2.49€ in meno

Il prosciutto Lidl, spesso scambiato per una sottomarca di bassa qualità, in realtà è prodotto da uno dei salumifici più importanti al mondo, garantendo un eccellente standard. Dietro a molti prodotti “economici” si cela un livello sorprendente di qualità, come nel caso di questo prosciutto. La differenza tra discount e supermercato tradizionale risiede nel modello di business, ma la qualità non sempre segue la stessa logica. Scopriamo insieme perché scegliere bene fa la differenza.

Spesso dietro a prodotti cosiddetti “sottomarca” si nasconde una grande qualità, è il caso del prosciutto del Lidl. La differenza principale tra un discount e un supermercato tradizionale risiede nel modello di business. I supermercati classici puntano su un vasto assortimento di prodotti, incluse le grandi marche. I discount, invece, prediligono un assortimento più limitato e un’organizzazione più essenziale degli spazi. I costi inferiori dei discount derivano da diverse strategie. Essi ottimizzano la logistica e la gestione, riducendo gli sprechi. Inoltre, spesso hanno un numero inferiore di dipendenti e l’allestimento dei negozi è più semplice. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it © Ilfogliettone.it - Prosciutto LIDL | Sembra una sottomarca ma in realtà lo produce uno dei salumifici più importanti del pianeta: 2.49€ in meno

In questa notizia si parla di: prosciutto - lidl - sottomarca - sembra

Questo è il miglior Yogurt in vendita al supermercato | Sembra una sottomarca ma invece ha le migliori proprietà nutritive: il vasetto in vetro è una chicca - Il 232 si presenta come il miglior yogurt in vendita al supermercato: un prodotto che, pur sembrare una sottomarca, sorprende con le sue proprietà nutritive eccellenti.

Sai chi produce i tortellini Lidl? Non sono affatto sottomarca come sembrano - Tra i vari tortellini che troviamo in supermercati e discount, quelli di Lidl potrebbero sembrare un’opzione economica che non ha molto da offrire. Scrive greenme.it

Il Prosciutto San Daniele bollato da un sistema Nutri-Score che sembra inaffidabile - La filiera di produzione del Prosciutto San Daniele, d’altronde, ha sempre avuto a cuore la salute dei suoi ... Secondo ansa.it