Pronto Soccorso 115 le strutture chiuse in 12 anni | aumentano i medici dell’Emergenza Urgenza

Negli ultimi dodici anni, il panorama dei pronto soccorso in Italia ha subito profondi cambiamenti: 115 strutture chiuse, passando da 808 a 693, mentre i medici dell’Emergenza Urgenza aumentano. Un fenomeno che solleva interrogativi sulla reale accessibilità e qualità delle emergenze sanitarie. Nonostante la riduzione delle strutture, il numero crescente di specialisti suggerisce nuove strategie di gestione? Scopriamolo insieme.

Nell'arco di questi ultimi 12 anni, sono 115 i Pronto Soccorso chiusi, passando da 808 del 2011 sono passati a 693 del 2023. Nonostante stiano diminuendo le strutture, stanno aumentando i medici dell'Emergenza Urgenza. Contemporaneamente, però, c'è un drastico calo degli accessi in pronto soccorso, con un tasso per mille abitanti che è passato da .

