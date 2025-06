Pronto intervento manutenzione La mappa dei lavori già eseguiti Ora al via il lotto in via Pizzorna

Con il bel tempo, la città di Capannori accelera i lavori di manutenzione e prevenzione, garantendo un territorio più sicuro e curato. Il nuovo servizio ‘Pronto intervento’, attivo già da aprile, si dedica non solo alle emergenze, ma anche a interventi preventivi di piccola manutenzione. Recentemente, sono stati completati lavori a Petrognano e ora si apre un nuovo capitolo con il lotto in via Pizzorna. È il momento di vedere i miglioramenti concretizzarsi sul nostro territorio.

CAPANNORI Con il bel tempo proseguono i lavori di piccola manutenzione e ripulitura sul territorio. Nell’ambito del nuovo servizio ‘ Pronto intervento ’ (cell.337 1295469), istituito dall’amministrazione Del Chiaro lo scorso aprile, che non si occupa solo di emergenze, ma attua anche interventi per prevenirle, il Comune ha realizzato recentemente alcuni piccoli lavori sul territorio, mentre altri sono appena partiti. A Petrognano, in via di Gelli, sono state ripulite le zanelle ostruite dalla terra, per consentire un regolare deflusso delle acque ed è stato risistemato il manto stradale dove erano presenti avvallamenti. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Pronto intervento manutenzione. La mappa dei lavori già eseguiti. Ora al via il lotto in via Pizzorna

